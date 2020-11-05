Україна представила Тристороннійї контактній групі "План спільних кроків" [ Редактировать ]
Українська сторона представила для розгляду Тристоронньої контактної групи так званий "План спільних кроків". Документ пропонує створити умови для проведення в ОРДЛО місцевих виборів уже в березні наступного року. Для цього насамперед необхідно повністю припинити вогонь на фронті, вивести з окупованих територій російські війська і встановити український контроль над кордоном з Росією.
Обміняти утримуваних осіб - "всіх на всіх" - згідно з планом, пропонують не пізніше ніж у середині грудня. Про деталі агенції "Інтерфакс-Україна" розповів голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук. Крім того, за словами Кравчука, ще до кінця 2020 Київ розраховує на зустріч лідерів "нормандської четвірки", аби ті оцінили процес імплементації відповідних домовленостей.
по теме
Власти разработали "План совместных шагов", который предусматривает полное прекращение вооруженного конфликта на Донбассе
До України повернувся Віталій Марків, який понад три роки просидів у італійській в'язниці, за злочин якого не скоював
Більше як дев'ять з половиною тисяч нових випадків захворювання на коронавірус в Україні за добу. І це знову антирекорд
В среду, 4 ноября, исполняющий обязанности командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак сделал заявление
За первые 100 дней перемирия на Донбассе снизилось число обстрелов