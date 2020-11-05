Українська сторона представила для розгляду Тристоронньої контактної групи так званий "План спільних кроків". Документ пропонує створити умови для проведення в ОРДЛО місцевих виборів уже в березні наступного року. Для цього насамперед необхідно повністю припинити вогонь на фронті, вивести з окупованих територій російські війська і встановити український контроль над кордоном з Росією.

Обміняти утримуваних осіб - "всіх на всіх" - згідно з планом, пропонують не пізніше ніж у середині грудня. Про деталі агенції "Інтерфакс-Україна" розповів голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук. Крім того, за словами Кравчука, ще до кінця 2020 Київ розраховує на зустріч лідерів "нормандської четвірки", аби ті оцінили процес імплементації відповідних домовленостей.