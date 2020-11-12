Як людство намагається захиститися від СOVID-19 [ Редактировать ]
Вакцинація, швидкі тести і заборони, які можуть уповільнити поширення коронавірусу. Про те, як людство намагається захиститися від СOVID-19, далі розкажуть мої колеги.
Пандемія коронавірусу завершиться, коли щеплення від хвороби отримають 70 % населення планети, про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Мета на наступний рік - імунізувати хоча б 20 відсотків, - оскільки компанії фізично не встигнуть виробити більшу кількість доз, а доправка ліків - окрема логістична проблема. Зараз у світі розробляють 212 вакцин-кандидатів. З них 48 - на клінічній стадії. Днями компанії "Пфайзер" і "Біонтех" попередньо оголосили, що їхній препарат показав ефективність 90 відсотків. У ВООЗ закликають розподіляти вакцину між країнами справедливо, а перш за все прищеплювати медиків та людей похилого віку.
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У ВООЗ визначили відмінності в симптомах грипу та коронавірусу. Хвороби можуть розвиватися за схожим сценарієм: кашель, нежить, лихоманка і втома. Але при ковіді також зникають нюх і смак. У тяжкій формі з'являються задишка, постійний біль або тиск в грудях, температура понад 38 градусів і нечітка свідомість. Тож декому з пацієнтів потрібно до кількох тижнів на остаточне відновлення.
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У Великій Британії планують закупити 200 мільйонів швидких тестів на коронавірус, які показують результат вже за 15 хвилин. Про це пише Дейлі Мейл. Тести стануть своєрідною перепусткою на будь-яке масове спортивне змагання, концерт або виставу. Тобто люди зможуть безпечно відновити соціальні контакти, а індустрія розваг, своєю чергою, збереже частину прибутку. Кілька лабораторій вже розробили швидкі тести. Їх точність становить 95%, а вартість близько шести доларів.
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Уряд Туреччини заборонив куріння в громадських місцях: на вулицях, проспектах, площах та зупинках транспорту. Це має уповільнити поширення коронавірусу. Чиновники вважають: якщо людина менше палить протягом дня, значить рідше знімає захисну маску з обличчя. Міністр охорони здоров'я країни закликає не нехтувати засобами безпеки, за цим стежить поліція. У магазинах і кафе продавці також нагадують відвідувачам про карантинні правила. Ресторани, басейни і кінотеатри у країні працюють до 22.
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