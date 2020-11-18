Озеро Караколь, що в Казахстані, порожевіло від зграї фламінго. Птахи зробили зупинку перед продовженням сезонної міграції. За декілька тижнів вони вирушать на південь - до Іраку і Туркменістану.

А поки що фламінго тішать око місцевих жителів. Ці птахи не єдина екзотика на озері. Протягом року туди прилітає понад 20 видів червонокнижних пернатих.