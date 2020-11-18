Озеро у Казахстані порожевіло від фламінго [ Редактировать ]
Озеро Караколь, що в Казахстані, порожевіло від зграї фламінго. Птахи зробили зупинку перед продовженням сезонної міграції. За декілька тижнів вони вирушать на південь - до Іраку і Туркменістану.
А поки що фламінго тішать око місцевих жителів. Ці птахи не єдина екзотика на озері. Протягом року туди прилітає понад 20 видів червонокнижних пернатих.
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