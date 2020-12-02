Підтримку надають у формі позик на вигідних умовах

П'ять країн Євросоюзу отримали 8,5 мільярдів євро для подолання наслідків коронавірусу. По три мільярди пішло Португалії та Румунії. Два - Бельгії. Словаччині й Угорщині - по 300 та 200 мільйонів відповідно.

Підтримку надають у формі позик на вигідних умовах. Кошти спрямують на покриття збитків від пандемії.