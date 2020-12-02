П'ять країн ЄС отримали коронавірусні кредити [ Редактировать ]
П'ять країн Євросоюзу отримали 8,5 мільярдів євро для подолання наслідків коронавірусу. По три мільярди пішло Португалії та Румунії. Два - Бельгії. Словаччині й Угорщині - по 300 та 200 мільйонів відповідно.
Підтримку надають у формі позик на вигідних умовах. Кошти спрямують на покриття збитків від пандемії.
по теме
Розробники заявляють, що готові надіслати споживачам у Європі перші дози, щойно отримають на це дозвіл. Нещодавно вони виконали першу масову доставку препарату до США вантаж прибув у Чикаго
У Європі - Чехії, Франції, Німеччині, Польщі - запроваджують суворий локдаун. А Словаччина та Австрія проводять загальнонаціональне тестування на коронавірус
64 мільйони інфікованих. Така статистика поширення коронавірусу від початку пандемії. Приріст за минулу добу - понад 577 тисяч випадків. Найбільше у США - більш як 160 тисяч
Тиждень у школі, тиждень удома. Німецькі школярі вийшли на протест і вимагають від уряду захистити їх від коронавірусу, перевівши на гібридну форму навчання
У деяких регіонах скоро не буде кому виїжджати на виклики "швидких". А інфекціоністи в лікарнях узагалі - на вагу золота. Куди поділися фахівці?