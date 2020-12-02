Майже 19,5 тисяч нових заражень в Італії

64 мільйони інфікованих. Така статистика поширення коронавірусу від початку пандемії. Приріст за минулу добу - понад 577 тисяч випадків. Найбільше у США - більш як 160 тисяч.

В Європі найвища статистика інфікувань в Італії там майже 19,5 тисяч нових заражень. В Латвії через спалах захворюваности продовжили надзвичайний стан до 11 січня. Там заборонені масові зібрання. Учнів старших класів перевели на дистанційне навчання.