Італія очолила коронавірусний антирейтинг Європи [ Редактировать ]
64 мільйони інфікованих. Така статистика поширення коронавірусу від початку пандемії. Приріст за минулу добу - понад 577 тисяч випадків. Найбільше у США - більш як 160 тисяч.
В Європі найвища статистика інфікувань в Італії там майже 19,5 тисяч нових заражень. В Латвії через спалах захворюваности продовжили надзвичайний стан до 11 січня. Там заборонені масові зібрання. Учнів старших класів перевели на дистанційне навчання.
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