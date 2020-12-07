Понад 300 людей затримали у Мінську під час "Маршів волі"

Понад 300 людей затримали у Мінську під час "Маршів волі". Через попередні розгони та затримання, протестувальники збиралися не в центрі білоруської столиці, а у своїх мікрорайонах. Тримали біло-червоні прапори, скандували "Долучайся!" та "Живє Бєларусь".

За словами очевидців, силовики почали затримувати людей просто на подвір'ях. Хапали навіть випадкових перехожих. Протестні виступи у Білорусі тривають вже понад 3 місяці. Мітингарі вимагають відставки Лукашенка, проведення нових президентських виборів та покарання силовиків, за надмірну жорстокість до активістів.

Протестувальниця: