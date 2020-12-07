Протести у Білорусі: силовики затримували людей на подвір’ях [ Редактировать ]
Понад 300 людей затримали у Мінську під час "Маршів волі". Через попередні розгони та затримання, протестувальники збиралися не в центрі білоруської столиці, а у своїх мікрорайонах. Тримали біло-червоні прапори, скандували "Долучайся!" та "Живє Бєларусь".
За словами очевидців, силовики почали затримувати людей просто на подвір'ях. Хапали навіть випадкових перехожих. Протестні виступи у Білорусі тривають вже понад 3 місяці. Мітингарі вимагають відставки Лукашенка, проведення нових президентських виборів та покарання силовиків, за надмірну жорстокість до активістів.
Протестувальниця:
Сегодня прекрасный чудесный день, когда мы опять видим объединение беларусского народа очередное. Никто не боится. Все выходят. Потому что это касается уже каждого абсолютно.
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