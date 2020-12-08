Транспортування, як тортури! У Нікополі скандал! Там медики швидкої в мороз везли фактично голого пацієнта! Чоловіка із пневмонією мали перевезти з однієї лікарні в іншу за 60 кілометрів. Хворому було дуже зле, він погано розумів, Що відбувається. З одягу на ньому було лише спіднє і він весь час тремтів від холоду. Чому лікарі таке допустили? І Що зараз із пацієнтом? Сергій Бордюжа - про все в подробицях.

Дівчата, ви пробачте будь ласка. Я оце зніму. Зараз мужчину осьо грузять в скору помощь, без одягу, без теплих речей. В памперсі одному.

Ці кадри напередодні зафільмував нікопольский волонтер Ігор Радченко. Чоловік побачив, як із лікарні, де перебувають хворі на коронавірус, вивели пацієнта, який просто тремтів від холоду.

Як ваше прізвище ім'я, скажіть будь ласка? - Ніколай Дозорець. - Дозорець. Ви з міста Марганець? - Да. - А хто вас сюди привіз на лікування, давно ви тут були? - Я без понятія.

Хворий чоловік був у такому стані, розповідає волонтер, що навіть не розумів, звідки й куди його намагаються вивезти.

Ігор Радченко, волонтер:

У нього торчав катетер в руці, там з кров'ю. У нього було в памперсі паховий катетер, прямо волочився по землі. Вони його так в автомобіль посадили, дали тоненьку простинку, ці дівчата, дівчина, медсестра яка його приймала з швидкої допомоги, каже у нас немає нічого чим його навіть зігріти.

Як з'ясувалося, другого грудня чоловіка в реанімацію Нікопольської лікарні привезла швидка. Попередній діагноз пневмонія з підозрою на коронавірус. Саме в цей медзаклад і звозять хворих на Ковід як із самого Нікополя, так і з сусідніх районів. Після того як коронавірус не підтвердився, кажуть лікарі, пенсіонера й вирішили перевезти до лікарні за місцем проживання в Томаківку. А це майже 60 кілометрів. Там, у такому напівроздягненому вигляді, чоловіка й зустріли рідні.

Юлія Дехта, донька хворого:

И конечно, когда открылась скорая помощь, дверь скорой помощи, я увидела что он в одном памперсе. Катетер этот валяется на полу. Ему холодно. Его в скорой помощи сказали, мы чем могли, тем и обмотали. Вот этими синими простынями медицинскими.

"І звичайно, коли відкрилася швидка, двері швидкої допомоги, я побачила, що він в одному памперсі. Катетер цей валяється на підлозі. Ему холодно. Йому в швидкій допомозі сказали: "Ми чим могли, тим і обмотали". Ось цими синіми простирадлами медичними".

Чому пенсіонер залишився без одягу - йдемо питати в медиків Нікопольської лікарні.

Надія Бредихіна директор Нікопольської міської лікарні №4:

Я хочу с первых же слов попросить извинения у пациента, родственников и общественности, потому что это действительно крайне возмутительный случай, который произошел.

Саме такими словами тут зустріли журналістів. Директорка лікарні каже - санітарка просто не знайшла одягу пацієнта. І нікого про це не попередила.

Надія Бредихіна, директор Нікопольської міської лікарні №4:

Сегодня при беседе, когда с ней разговаривали, она сама не может объяснить почему так получилось, и она с сегодняшнего дня не является сотрудником нашей больницы. Старшая медсестра, заведующая отделением, тоже получили административное наказание.

При цьому в лікарні не відкидають, що інцидент стався через велику завантаженість медперсоналу. Зі ста п'ятдесяти ліжок для хворих на коронавірус заповнені 109. І кваліфікованих кадрів не вистачає. Що ж до пенсіонера, то зараз він у реанімації Томаківської лікарні. За словами рідних, стан його здоров'я задовільний.