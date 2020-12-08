Тож поки Україна лише складає плани вакцинації - британці вже роблять щеплення. Хто став першим пацієнтом? До чого тут Вільям Шекспір? І коли щеплення розпочнуться в решті країн Європи - розкажуть наші кореспондентки з Лондона та Берліна - Світлана Чернецька й Тетяна Логунова.

Оплесками та зі сльозами на очах проводжають на вакцинацію першу британку. Маргарет Кінан наступного тижня виповниться 91 рік. Каже - це найкращий подарунок до дня народження. Вже на початку нового року в неї має сформуватися імунітет до коронавірусу. А це означає, що вона знову зможе бачитися з рідними та друзями без Остраху підхопити інфекцію.

Маргарет Кінан, перша британка, яка отримала вакцину Pfizer/Biotech:

Я не могла повірити, що стану першою, хто отримає щеплення в країні. Думала, це жарт. Але я дуже рада, що так сталося, і сподіваюся, інші люди теж прийдуть на вакцинацію, щоб позбутися цієї жахливої хвороби.

Цей 81-річний дідусь теж став зіркою вакцинації. Повний тезка знаменитого драматурга Вільяма Шекспіра - перший чоловік в країні, якому зробили щеплення. Загалом процес запустився паралельно у п'ятдесяти госпіталях.

А в цій Лондонській лікарні підказки щодо отримання ін'єкції роздавав сам прем'єр Борис Джонсон.

Я завжи подумки розповідаю якийсь вірш, просто намагаюся думати про щось інше. От і все.

Прем'єр зізнався, що лише спостерігає за процесом. Для нього щеплення не передбачене, адже він - не в групі ризику. Спочатку вакцинують усіх, кому за 80, та медперсонал.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Усім, хто боїться вакцинуватися, я скажу одне: не варто лякатися, ви ж бачите, інші люди це роблять, і їх буде дуже багато в наступні дні й тижні. Мабуть, є такі, хто зневажає вакцини з політичних, ідеологічних чи медичних причин, я вважаю, що вони дуже помиляються. Вакцинуватися - безпечно і правильно.

Очікується, що до нового року сироватку введуть чотирьом мільйонам британців. Британські науковці підрахували, що вже після першої хвилі щеплення найвразливіших груп - кількість госпіталізацій та смертей в країні зменшиться на 99%. Тому процес пришвидшують як можуть. Утім, Євросоюз у цьому питанні не квапиться. Коли в ЄС збираються розпочати масові щеплення - розповість моя колега Тетяна Логунова з Берліна.

Точна дата старту вакцинації в країнах Євросоюзу поки що під питанням. Усе залежить від рішення Європейської агенції з лікарських засобів. Саме цей орган має схвалити вакцину й дозволити її використання на території ЄС. Очікується, що першим сертифікацію пройде препарат від "Пфайзер" і "Біонтех". І станеться це до 29 грудня.

А далі рахунок піде на години. Після сертифікації вакцини Європейський Союз отримає першу партію препарату. І розподілить його між країнами-членами відповідно до чисельності населення. Найімовірніше, кампанія із щеплення у країнах ЄС стартує вже в перші дні нового року. Тобто на кілька тижнів пізніше, ніж у Великій Британії.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Перші партії вакцини будуть обмеженими. І тому не так важливо, хто почне на кілька днів раніше, а хто пізніше. Головне, щоб препарат був безпечний, ефективний.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

Ми плануємо розпочати вакцинацію населення в січні. І вже в першому кварталі щеплення отримає значна частина населення Іспанії. У нас працюватимуть 13 тисяч центрів вакцинації.

У Німеччині такі центри вже відкрили на стадіонах, велодромах і в терміналах закритих аеропортів. Щоправда, їх значно менше, ніж в Іспанії, всього чотири сотні. Адреси відомі, незабаром відкриється й реєстрація на щеплення. Записатися можна буде як онлайн, так і телефоном. А от просто зайти з вулиці - ні, не пустять.

Альбрехт Брьомме, координатор центрів із вакцинації проти коронавірус:

У нас буде чіткий графік, кожна людина отримає повідомлення, в якому буде зазначений час щеплення. І якщо всі приходитимуть вчасно, то щодня тільки, наприклад, у Берліні ми вакцинуватимемо 20 тисяч людей.

Хто зможе записатися на щеплення, вже теж відомо. У Німеччині першими вакцинують людей похилого віку і тих, хто має хронічні захворювання. Потім медиків, учителів та поліцейських, і насамкінець - усіх інших.

В Іспанії почнуть із мешканців і персоналу будинків для літніх людей. У Португалії перші щеплення отримають літні люди з хронічними хворобами, медики й військові. А от в Австрії з пріоритетністю ще не визначилися.

Сальвадор Ілла, міністр охорони здоров'я Іспанії:

Люди, які живуть у будинках для літніх, і персонал цих закладів отримають щеплення першими. Потім ми вакцинуємо медичних працівників. Ці дві групи найбільш вразливі, і саме вони першими отримають захист.

Себастіан Курц, канцлер Австрії:

Спочатку у нас буде обмежена кількість доз вакцини. І буде важко визначити, хто отримає щеплення першим.

А ще вакцинація в ЄС буде добровільною. І безкоштовною. Принаймні це вже пообіцяли своїм громадянам більшість країн Євросоюзу.