Шахраї, які прикриваються розвідкою. В Ізраїлі аферисти опанували нові схеми ошуканства. Жертви - російськомовні громадяни, серед яких чимало наших колишніх земляків. Із подробицями - Антон Готліб.

Наш колишній співвітчизник, одесит Ігор - інженер. В Ізраїлі п'ять років. Знайшов хорошу роботу. За кілька років зібрав пристойну суму. Але вся вона дісталася шахраям. Це сталося після дзвінка, нібито зі служби безпеки кредитної компанії. Мовляв, на рахунку підозрілі операції. Хтось всередині компанії користується кредитними картами Ігоря.

Я понимаю, что информация не самая приятная, но мы уже подключили Моссад, он занимается этим делом, сейчас мы будем выяснять откуда пошла компрометация, из какого города.

Ось тут і треба було насторожитися. Моссад - це зовнішня розвідка: займається шпигунством, ліквідаціями, але вже точно не шахраями. До того ж аферисти були дуже переконливі і довгий час не чіпали рахунок із грошима.

Ігор Подільський, репатріант із України, який постраждав від шахраїв:

Через какое-то время мне позвонили эти ребята, я сказал - да я вижу, что никакие суммы с моего счета не сходили, все в порядке. Они, конечно, не сходили, мы все контролируем, деньги остались у нас в компании, все в порядке.

Злочинці тиснули на те, що справа цілком таємна, оскільки нею займається Моссад, тому нікому не слова. Це може зашкодити слідству. Називали якісь особисті номери, які є тільки у спецслужб.

Вы мне помогите, я уже говорил, что Моссад этим занимается. Что не появились подозрения, что к вам обращался Бетахон, связаться с обычным обслуживающим персоналом, не говорить, что с вами на связи Бетахон и узнать, активны ли ваши карты.

Ігор Подільський, репатріант із України, який постраждав від шахраїв:

На каком-то этапе он сказал - тебе Артур сбрасывал данные. А я вот вижу, что данные, которые он отправил, и которые я вижу - не совпадают. И я подам рапорт, что есть такое несовпадение, потом он сообщил, что Артур тоже причастен к этому и уже он дает показания.

Бетахон - служба безпеки. Це єдине слово на івриті, яке вжили аферисти. І це був теж тривожний сигнал - працівник ізраїльської компанії, та ще й служби безпеки не може не знати івриту. У підсумку, жертва сама передала їм дані карт, коди, паролі - загалом вони встигли викрасти близько 10 тисяч доларів.

Гроші пішли в московський банк. Там сказали: буде звернення ізраїльської поліції до російської, а потім російської до банку - тоді поділяться даними. З'ясувалося, що це дуже поширена схема. Тепер уже і в Ізраїлі.

Постраждалих десятки, якщо не сотні. Усі російськомовні ізраїльтяни. Вочевидь, аферисти, розуміючи, що на батьківщині поле діяльності звужується, переключилися на колишніх краян за кордоном. Звідки у шахраїв ізраїльські бази даних, з'ясовуватимуть правоохоронні органи. Уже є кілька заяв у ізраїльську поліцію. Відкрито кримінальне провадження.