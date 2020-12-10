Більше сотні аварій. Крижаний дощ, вітер та дороги і тротуари, які перетворилися на суцільну ковзанку. Київ уже зупинився у буквальному сенсі. В місті багатокілометрові затори. Та не лише столицю негода накриває всю Україну. І рятувальники, і поліція - попереджають водіїв про вкрай складні погодні умови.

На дорогах кількох областей навіть екстрено обмежили рух вантажівок та автобусів. Більше про все - Олександр Васильченко.

Льодове місто. Саме таким зараз став Київ. Після обіду у столиці здійнявся сильний вітер - і почався крижаний дощ! І дороги, і тротуари, і припарковані машини - все покрите тонким шаром льоду.

Зараз в Києві -3-4 градуси нижче нуля і вже понад годину йде доволі сильний дощ. Комунальники вчасно відреагували, почали посипати асфальтове покриття, втім, як бачите, машини пересуваються дуже повільно і тому у місті утворилися великі затори.

Ось це карта заторів вечірнього Києва. На ній видно: майже всі дороги - червоні. А ще у місті та області десятки аварій. Ось це відео зняли на трасі у передмісті столиці. На слизькій дорозі машина вилетіла у кювет і перекинулася на дах!

А прийшла негода із західних регіонів. Сьогодні вдень у Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях правоохоронці навіть Обмежили рух вантажівок та автобусів на трасах. Наскільки важка ситуація на дорогах - відчула і моя колега з Рівного Сніжана Сидорук. Вона поверталася із відрядження по області і розповіла, що їхати можливо було зі швидкістю не більше 50 кілометрів на годину.

Зараз водії у соцмережах скидають відео, як на слизьких шляхах заносить автівки. Шляховики пояснюють - дороги засипали піском ще з ночі, але дощ та мороз миттєво перетворювали їх на ковзанки.

Дмитро Леонтіюк, прессекретар Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

У зв'язку з несприятливими погодними умовами, а саме аномальному, так званому льодяному дощі, який утворюється крижаною скоринкою поверх дороги, навіть поверх обробленої дороги просто поверх реагентів.

Зараз обмеження руху габаритного транспорту ввели на Київщині та Житомирщині. Перший рівень небезпеки оголошено в Приазов'ї. Там дуже сильний вітер. Рятувальники просять людей триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев.

А Одеса сьогодні в тумані. При чому притримається він до завтра. Тож у поліції закликають пішоходів уважно переходити дороги, а водіям не робити різких маневрів і навіть удень їхати з увімкненими фарами.

І така складна погода - мокрий сніг, вітер, туман - протримається по всій Україні щонайменше два дні.

Наталія Діденко, синоптик:

Найближчими днями у суботу 12 грудня та 13 грудня на Андрія сильний вітер в Україні стримається, проте циклон послабить свої позиції вже завтра. Вночі ще залишиться його вплив, але завтра менше. Найближчими днями у більшості областей України окрім східної частини спостерігатиметься волога, хмарна та вітряна погода, але з потеплінням.

Припадає на сьогодні і найсильніша за цей рік магнітна буря. Тож метеозалежним людям варто особливо ретельно стежити за своїм здоров'ям.