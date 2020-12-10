У Черкасах авральними темпами готують до відкриття центру для тяжкохворих на Ковід. І хоча проти зміни профілю пологового будинку протестували і персонал, і містяни лікарню все ж розформували, а медикам запропонували роботу у новоствореному центрі. Наскільки успішно акушери та гінекологи лікуватимуть коронавірусних хворих? Питав - Станіслав Кухарчук.

Так починається звичайна зміна у звичайному "ковідному" відділенні Черкаської інфекційної лікарні. Та для двох медиків цієї групи - тут усе незвичне.

Что-то у вас назначений больше, чем в реанимации. Я посмотрела в реанимации, то там меньше … Тому, що у нас хворі лежать середні.

Тетяна Петрів майже 30 років пропрацювала медсестрою у пологовому будинку №2. Після його перепрофілювання на ковідний центр вирішила залишитись у стінах рідної лікарні. Тепер вона працюватиме в реанімації. Щоб допомогти таким медикам швидше опанувати нові навички - для них організували практичне навчання в інфекційній лікарні.

Тетяна Петрів, медсестра-анестезіолог Черкаського пологового будинку:

Шла борьба надо - не надо и что правильно! И когда я приняла решение, что иду в ковидный центр - все отлично, все будет хорошо.

Наразі з пологового будинку у ковідний центр зголосились перейти до пів сотні медиків. Переважно медсестри і санітари. По черзі новобранці проходять навчання на базі інфекційної лікарні. Та якщо обов'язки молодшого і середнього медперсоналу залишаться майже незмінними, то лікарям перевчитися буде складніше.

Надія Погоріла, виконувачка обов'язків старшої медичної сестри інфекційного відділення:

Думаю, що нелегко, особливо анастезістам, як і лікарям також - дуже багато нової інформації і нові протоколи.

Буквально за місяць в пологовому відреставрували аварійну систему живлення та обладнали мережу централізованої подачі кисню. Для запуску першого та четвертого поверхів Центру бракує деталей кисневого обладнання. Та якщо їх обіцяють привезти наступного тижня, то працівників гостро не вистачає.

Всеволод Кульчиковський, директор департаменту охорони здоров'я Черкаської міськради:

Як мінімум, ще три бригади, як мінімум ще три бригади і в кожній бригаді 3 лікаря і 9 середнього і молодшого персоналу. Я думаю, що то того часу поки… поки ми відкриємо ці ліжка і бригади будуть скомпоновані.

Перших пацієнтів Черкаський ковідний центр зможе прийняти не раніше січня. Медики кажуть: вірус наразі дав їм невеличку фору, щоб підготувати заклад - за останні кілька днів рівень захворюваності в Черкасах дещо знизився.