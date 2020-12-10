Валютні гойдалки. Долар в обмінках здав позиції, а гривня навпаки - змінилася. Коливання незначні, але для українців - це вже сигнал: здавати чи купувати валюту? Тим паче за три тижні до Нового року. Чи варто чекати валютних потрясінь - Юлія Жешко розкаже.

Бігати по обмінних пунктах і переводити гривні в долари, або витратити їх з розмахом на свята. Курс під "ялинку" - питання для українців традиційне. Хтось починає продавати накопичене, аби вижити. А хтось навпаки запасається валютою.

Микола, житель Києва:

Когда нахожусь за границей - покупаю. А когда остаюсь дома - больше продаем. Чтобы было на что жить.

З понеділка долар в обмінках подешевшав, а гривня укріпила свої позиції. Гойдалки у межах 20 копійок - ледь помітні і для більшості навіть не зрозумілі. Чому, наприклад, минулими вихідними за один "зелений" просили 28 гривень 70 копійок, а наприкінці цього тижня вже на 50 копійок менше.

Борис Кушнірук, економіст:

Як правило це пов'язано з попитом на валюту, яку формують покупці чи продавці. Тому такі коливання цілком нормальні. І на мій погляд - курс гривні і в цьому році коридор коливання буде між 28-29. Його не будуть чіпати.

У зміцненні гривні, кажуть експерти, не зацікавлені ані урядовці, ані імпортери. Оскільки останні при сплаті податків переводять долари в нацвалюту. І чим вищий курс, тим більша виручка. Курсових потрясінь гривні - принаймні цього року не буде, заспокоюють і в Нацбанку. Втримати національну валюту від падіння дозволяють і золотовалютні резерви на рівні 26 мільярдів гривень. І отриманий напередодні від Євросоюзу транш у 600 мільярдів.

Юрій Гелетій, заступник голови НБУ:

У нас є плаваюче курсоутворення і ми не будемо від нього відступати. Тобто курс може як регулювати, так і девальвувати гривню. Ми не плануємо протидіяти ринковим трендам. В свою чергу, якщо ми будемо бачити суттєві коливання - у нас є рішення комітету і ми таким коливанням будемо протидіяти.

В наступному році - в НБУ - прогнозують прискорення інфляції на 6 відсотків. І без підтримки МФВ та інших міжнародних кредиторів - гарантувати економічну стабільність в Україні буде складніше. Як і утримувати курс. Тож в регуляторі все ж сподіваються на лояльність міжнародних партнерів.