Потужна зброя, яка може знищити ворожі цілі на відстані до сімдесяти кілометрів

Те, що дії Росії в Криму загрожують не лише Україні, Генасамблея ООН вкотре визнала минулого тижня - у резолюції про мілітаризацію півострова. А напередодні ухвалили ще й документ про порушення прав людини окупаційною владою. У тому, що РФ стягує на півострів дедалі більше військових та зброї, переконався й наш кореспондент Ігор Левенок. Він побував на межі з Кримом. Його ексклюзивний матеріал далі.

Вузенький перешийок на межі з окупованим Кримом - Чонгар. Ось там удалині на узбережжі анексованого півострова російські окупанти облаштували свої укріплення. З боку материкової України цю ділянку контролюють підрозділи Об'єднаних сил.

Дмитро, командир взводу десантників:

Вздовж усього узбережжя супротивник має облаштовані позиції, в які кожен раз заходить техніка, техніка з особовим складом, з піхотою та наводяться в нашу сторону. Та спостерігають за нами, за нашими діями.

Наші армійці кажуть: так, тут не стріляють, утім, і спокійною службу не назвеш. Ворог бряцає зброєю - і жодних гарантій, що окупанти не вдаватимуться до серйозніших дій, немає. Особливо демонстраційними були цьогорічні маневри "Кавказ-2020".

Складно судити, особисто я вважаю, що це вони розігрували різні можливі сценарії подальшого розвитку своїх дій. Можливо вони відпрацьовували такий елемент як наступ на нашу територію.

Відбити всі можливі ворожі атаки - стратегічне завдання Південного угруповання військ Об'єднаних сил України. Шість років війни з російським агресором не минули дарма. Наше військо навчилося не тільки оборонятися, а й завдавати нищівного удару у відповідь. Бити супротивника в контрнаступі.

На кожну ворожу провокацію українські об'єднані сили реагують відповідно. Зараз ми спостерігаємо, як для виконання умовного бойового завдання розгортається батарея реактивних установок "Смерч".

Потужна зброя, яка може знищити ворожі цілі на відстані до сімдесяти кілометрів. Умови навчань максимально наближені до бойових. Комплекси заряджені реактивними ракетами. Завдання артилеристів - якнайшвидше навестися на військові бази супротивника.

Моя головна задача - правильно навестися на ціль та дати правильні кути наводчику своєму. А як точно вона вражає ціль? З точністю до п'яти-семи метрів.

Вона вражає на дальності від двадцяти до семидесяти кілометрів вогневі засоби, вертольотні майданчики та командні пункти супротивника.

Давати відсіч ворогу потрібно не тільки швидко, а ще й грамотно. Дмитро - розвідник десантно-штурмових військ. Тридцять шість років. Сержант. За плечима величезний досвід боїв на Донбасі. Легендарний рейд, штурм Саур-Могили, бої за Донецьке летовище та Дебальцеве. Він той, хто б'ється із супротивником у ближньому бою. Знає ворога і його тактику.

Дмитро, десантник:

Лицо в лицо и видели и общались. В 2014 году очень много было приезжих из России, и мы доставали паспорта и с раненными общались. Пока они еще были живые, то они рассказывали, кто с каких областей Федерации приехал.

Недооцінювати супротивника не можна, каже Дмитро, але й переоцінювати теж не варто. Непереможна російська армія - це міф. І українські війська його давно розвіяли.

Инструктора, которые к нам приезжают, натовские, тоже очень много опыта дают хорошего...

Взаємодія українських сил із підрозділами НАТО. Ця тема змушує супротивника неабияк нервувати й остерігатися. А ще вгамовує агресивні наміри північного сусіда. Командувач Об'єднаних сил України генерал Наєв запевняє: співробітництво з Альянсом тільки поглиблюватиметься.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил України: