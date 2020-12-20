Военный оркестр из США исполнил украинскую колядку "Щедрик", обработанную украинским композитором Николаем Леонтовичем. Ролик опубликовала пресс-служба посольства США в Украине.

Подполковник Кристина Мур Уррутия пожелала всем мира и радостных праздников от имени ВПС США в Европе и Африке.

Желаем всем мира и радости в этот сезон праздников. Вот сообщение от подполковника Кристины Мур Уррутии, руководительницы оркестра ВВС США в Европе, которое она шлет вам к праздникам от имени ВВС США в Европе и Африке.

Отмечается, что песня "Щедрик" была написана для украинского хора в 1919 году, но получила всемирную популярность после перевода слов на английский язык, сделав ее международной.

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Кроме того, попугай спел хит Бейонсе и стал звездой. В репертуаре Чико также есть композиции других известных исполнителей

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