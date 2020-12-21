У Чернівцях обраній міськраді заважають приступити до роботи [ Редактировать ]
У Чернівцях нещодавно обрана міська рада майже два місяці не може приступити до виконання своїх обов'язків. Лише минулої п'ятниці депутати змогли зібратися на першу сесію і отримати мандати, а новий міський голова Роман Клічук - скласти присягу.
Однак одразу після цього, коли, здавалось би, усі процедури дотримані та перешкоди подолані, одна місцева партія - кинулася до суду оскаржувати проведення першого засідання. Попри те, що в міськраді має лише три мандати. Проте, перед початком слухання, ця політсила попросила суддю залишити позов без розгляду.
У міськраді підозрюють, що такими позовами просто намагаються завадити повноцінній роботі нової мерії. І сьогодні вже інша політична організація знову звернулася до суду з аналогічною заявою. Суддя оголосив чергову перерву для ознайомлення усіх сторін із матеріалами справ.
Валентина Софяк, адвокат, представниця групи депутатів Чернівецької міської ради:
На сьогоднішній день депутати не знають, проти яких позивних вимог вони мають заперечувати чи погоджуватися. Тому що на сьогоднішній день ми розглядаємо цю справу і на завтра, на ранок ми готуємо заперечення і своє пояснення.
Наталія Дембіцька, депутатка Чернівецької міської ради:
Наразі нашій міській раді взагалі не дають працювати. Зрозуміло, що не дають працювати ті сили, які керували містом, як своєю вотчиною, фактично, впродовж багатьох років. Зараз вони обрали шлях такого, знаєте, судового "бєспрєдєла" і саме це зараз відбувається, подаються абсолютно безглузді, необґрунтовані позови.
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