У Чернівцях нещодавно обрана міська рада майже два місяці не може приступити до виконання своїх обов'язків

У Чернівцях нещодавно обрана міська рада майже два місяці не може приступити до виконання своїх обов'язків. Лише минулої п'ятниці депутати змогли зібратися на першу сесію і отримати мандати, а новий міський голова Роман Клічук - скласти присягу.

Однак одразу після цього, коли, здавалось би, усі процедури дотримані та перешкоди подолані, одна місцева партія - кинулася до суду оскаржувати проведення першого засідання. Попри те, що в міськраді має лише три мандати. Проте, перед початком слухання, ця політсила попросила суддю залишити позов без розгляду.

У міськраді підозрюють, що такими позовами просто намагаються завадити повноцінній роботі нової мерії. І сьогодні вже інша політична організація знову звернулася до суду з аналогічною заявою. Суддя оголосив чергову перерву для ознайомлення усіх сторін із матеріалами справ.

Валентина Софяк, адвокат, представниця групи депутатів Чернівецької міської ради:

На сьогоднішній день депутати не знають, проти яких позивних вимог вони мають заперечувати чи погоджуватися. Тому що на сьогоднішній день ми розглядаємо цю справу і на завтра, на ранок ми готуємо заперечення і своє пояснення.

Наталія Дембіцька, депутатка Чернівецької міської ради: