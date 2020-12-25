Тортури - заради майже мільйона доларів! На Тернопільщині бандити викрали бізнесмена разом із дружиною просто з автомобіля. Цілу ніч вони катували подружжя - вимагали заплатити їм 800 тисяч доларів. Усі подробиці розповість Жанна Дутчак.

Ця історія тягне на голлівудський сценарій. У Тернополі на виїзді з міста невідомі перегородили дорогу автомобілю витягнули з нього водія, запхали до своєї машини і поїхали в невідомому напрямку. Заручницею зловмисників стала також дружина потерпілого, вона сиділа на пасажирському сидінні і все бачила на власні очі.

Потерпілий:

Група людей, яка вийшла із автомобілів витягли мене із мого автомобіля, залишивши дружину на пасажирському сидінні мого автомобіля, наділи мені кайданки, і пересадили у свій автомобіль. Після цього я свою дружину не бачив. Її викрали і вивезли в невідомому напрямку на моєму автомобілі.

Ті хвилини чоловік згадує, наче страшний сон. Каже, поверталися додому до Києва від родичів. І все сталося так швидко, що навіть відреагувати не встигли. Викрадачі повезли його за місто. Цілу ніч били й катували. Вимагали заплатили вісімсот тисяч доларів. Зловмисники знали, що чоловік - бізнесмен і гроші має.

Потерпілий:

Намагалися вплинути через мою дружину. Привозячи різні відео знову ж таки з вимогами заплатити їм гроші. Це все продовжувалося близько дванадцяти годин. Пострілами, бійками та погрозами позбавлення життя моїй дружині.

Всі особисті речі, каже бізнесмен, у нього забрали. Але дещо таки пропустили: у куртці не помітили старого телефона. І коли зловмисники вийшли з машини покурити, чоловік скористався моментом - і викликав поліцію.

Віталій Гатанюк, заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Тернопільській області:

По гарячих слідах встановити та затримати в порядку статті 208 двох осіб, злочинців, один із яких співорганізатор, другий виконавець. Встановлено що одна із осіб в той же день перетнула кордон України.

Знайшли правоохоронці й дружину бізнесмена.

Віталій Гатанюк, заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Тернопільській області:

В ході вжитих заходів було встановлено що вона знаходилася в одному із готелів міста Тернополя. Перебувала спільно із одним з організаторів даного злочину.

Особи всіх викрадачів правоохоронці вже встановили, це жителі Тернополя, із місцевого криміналітету. Із семи злочинців трьох уже затримали. Ще один, організатор, здався поліції сам. Суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою з правом на заставу у понад пів мільйона гривень.