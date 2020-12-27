У Бельгії Санта-Клаус подарував COVID-19 замість гостинців [ Редактировать ]
Цьогоріч Санта-Клауси приносять не лише гостинці. У бельгійському місті Мол після візиту в будинок для літніх людей аніматора у 121 мешканця і тридцяти шести працівників закладу діагностували коронавірус. Із них 18 людей згодом померли. Під час зустрічі із Сантою всі були без масок і не дотримувалися дистанції.
Попередньо, саме казковий дідусь приніс до будинку хворобу, а через проблеми з вентиляцією вірус так швидко поширився.
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