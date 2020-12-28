Українського бійця поранили на фронті. Зараз його стан - стабільний, він у шпиталі. Обстріли бойовиків не припиняються, при чому застосовують вони і заборонені калібри. Тож через атаки противника - українська сторона направила до місії ОБСЄ спеціальну ноту. Більше про ситуацію на передовій розповість Руслан Смєщук.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Бачимо в тепловізор що ходять по позиціях своїх, та вогню не відкриваємо, а у сусідів бувають постріли, РПГ, СПГ, прилетить.

Це - передові позиції біля Попасни, звідси починається Світлодарська дуга. Військові укріплення та окопи бойовиків розташовані досить далеко один від одного, з автомата не дістанеш. Тож періодично тут лунає зброя потужніша. Вояки розповідають: іноді стрілянина зав'язується між самими бойовиками. Але що це провокації на камеру чи банальне зведення рахунків - вони не знають.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

С РПГ, або міни закидують. То вночі було чутно. Тоже в них стрілкотня була чутна. Буває между собой у них стрелкотня. взриви якісь, вибухи. Але що до чого - не знаємо.

Доки працюємо - стоїть тиша. Раптом у небі лунає звук двигуна. Військові напружуються, але невдовзі пояснюють - небезпеки немає.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Це обсешний бпла літає вздовж всієї лінії розмежування. Ми просто передаємо, що бачимо його та спостерігаємо. Він дуже високо літає, його тяжко побачити.

Часто буває так, що коли пролітає безпілотник ОБСЄ - бойовики запускають свій дрон. Адже в такій ситуації в нього не стрілятимуть. Ну а поки тиша - можна взятися за повсякденні справи. Адже війна це не лише бойові дії, а й досить нелегкий польовий побут. А щоб не запливти жиром, хлопці із підручних матеріалів обладнали майже фітнес-клуб.

На тренажерах броню можна зняти, але відразу після занять - Дмитро знову вдягає бронежилет.

Коли є час, приходимо займаємося, піддержуємо у формі. В армії надо бить сильним. Пока гантелі взяли, далі штангу нормальну. По трохи облаштовуємо.

А загалом доба минула напружено. Обстріли були і сьогодні. Зокрема, поблизу Маріуполя та Чермалика бойовики атакували з мінометів. Двох армійців поранено. А мінометним та гранатометним вогнем найманці накрили українські позиції під Мар'їнкою та Авдіївкою. При цьому корегували вогонь за допомогою дрона.