Іран почав тестувати на людях власну вакцину від коронавірусу. Через санкції, країна не може закупити сироватку зі США чи ЄС. Перші ін'єкції ввели керівникам компанії-розробника препарату й дочці її директора.

На першій фазі випробувань щеплять півсотні людей. Результати будуть за півтора місяця. А загалом протестувати вакцину на собі зголосилися 27 тисяч добровольців.