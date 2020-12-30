Іран почав тестувати власну вакцину від коронавірусу [ Редактировать ]
Іран почав тестувати на людях власну вакцину від коронавірусу. Через санкції, країна не може закупити сироватку зі США чи ЄС. Перші ін'єкції ввели керівникам компанії-розробника препарату й дочці її директора.
На першій фазі випробувань щеплять півсотні людей. Результати будуть за півтора місяця. А загалом протестувати вакцину на собі зголосилися 27 тисяч добровольців.
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Это первая вакцина в мире, испытания которой проводят на людях
І в Америці, і в Європі триває вакцинація. І разом із тим почалися афери та махінації навколо препаратів. При чому настільки нахабні, що у Нью-Йорку від сьогодні запровадили штраф у мільйон доларів - за будь-яке шахрайство із вакциною
Не чекаючи офіційного "зеленого світла", Оксфордську вакцину вже повним ходом виробляють у 10 країнах світу. Наразі готово понад 100 мільйонів доз. І саме на цю сироватку робить ставку глобальний альянс "Ковакс"
Кампанію щеплення почнуть 27 грудня. Пропонуватимуть сироватку і тим, хто вже перехворів, бо у світі реєстрували випадки повторного зараження.
У Сполучених Штатах почали вакцинацію препаратом американської компанії Модерна - уряд затвердив її минулого тижня. Процес транслювали наживо, першими щеплення отримали в лікарні штату Конектикут. У рідному Делавері вакцинувався й обраний президент Джо Байден.