Влада країни вперше за час коронавірусу влаштувала ретельні перевірки тих, хто повертається з відпусток

Хаос на бельгійських кордонах. Влада країни вперше за час коронавірусу влаштувала ретельні перевірки тих, хто повертається з відпусток. До чого це призвело - дивіться в сюжеті Олени Абрамович.

Два столи, два стільці, і перед ними - довжелезна черга. Так виглядає прикордонний контроль там, де його ніколи раніше не було. Це Брюссельський аеропорт і термінал, куди прибувають внутрішні європейські рейси.

Наявність негативного тесту на коронавірус тут перевіряють у тих, хто приїхав із країн "червоної зони". Для багатьох це сюрприз, бо таке правило бельгійська влада запровадила лише з 31 грудня. Ще один обов'язковий документ, цього разу для всіх без винятку - спеціальна електронна форма, зобов'язання піти на самоізоляцію і зробити тест. Не заповнив за дві доби до прильоту - штраф 250 євро. Поліція ледве справляється.

Стівен де Бос, комісар поліції Брюссельського аеропорту:

Буває, немає жодного пасажира - повна тиша. А буває, прилітають три рейси одночасно, це маса людей, треба стежити, щоб вони дотримувались дистанції.

Форму щодо самоізоляції, на відміну від тесту для іноземців, у Бельгії запровадили ще з 1 серпня. Проте її наявність раніше практично не перевіряли. Перед різдвяними святами влада країни закликала всіх відмовитись від закордонних відпусток і пригрозила ретельними перевірками. Зрештою намагання зменшити ризик поширення коронавірусу призвело до хаосу та створення небезпечних ситуацій - скаржаться пасажири в соцмережах.

Брюссельський аеропорт: дотримуйтесь дистанції й ніколи звідси не вийдете. Або приєднуйтесь до натовпу, щоб нарешті прорватись.

Це якийсь сюрреалізм, коли з гучномовців лунають поради дотримуватись дистанції півтора метра, тоді як дії поліцейських насправді змушують пасажирів збиватися в натовп.

Такі ж перевірки влаштували й на прикордонних дорогах та головному залізничному вокзалі Брюсселя, куди прибувають міжнародні потяги. Там ще одна черга, в якій треба стояти годинами, - в центр тестування на коронавірус. А щоб отримати результат, необхідно встановити додаток, що відстежує місце перебування й небезпечні контакти.

У вас є код додатку "Корона алерт"? 17 цифр.

Встановлювати додаток та заповнювати спеціальну форму всі, хто подорожує, зобов'язані ще з кінця літа. Проте бельгійська влада досі покладалась на доброчесність громадян - перевіряти всіх не вистачало ресурсу.

Тепер же всім доведеться відсидіти 7 днів на самоізоляції. І негативний тест не допоможе її уникнути. Здавати його, до речі, потрібно власним коштом і двічі - на перший і сьомий день після подорожі. А якщо протягом двох тижнів захворієш на коронавірус, доведеться самому оплатити й лікування, медичне страхування не відшкодовує цих витрат.