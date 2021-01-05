Приоритетом правительства должно быть создание новых рабочих мест и поддержка отечественного производителя, а не получение очередных кредитов и продажа сырья. Только так можно преодолеть кризис в экономике. Об этом в "Большом интервью" на телеканале "112 Украина" заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что для преодоления кризиса необходимо оказывать действенную поддержку реальному сектору экономики.

"Нужно не пытаться тупо продать сырье и получить очередной кредит, а повернуться лицом к своим гражданам. Необходимо внедрять государственные программы поддержки экономики, защищать отечественного производителя, реально помогать предпринимателям, а не бросать им подачки. А пока же все те цифры, которые давались предыдущим и нынешним правительством - по рабочим местам, по росту ВВП - остались только на бумаге. И даже не столько из-за эпидемии, сколько из-за непродуманных действий по отношению к собственному производителю", - сказал Юрий Бойко.

По его словам, принятый бюджет на 2021 год свидетельствует о том, что власть не планирует исправлять ситуацию.

"В бюджете не заложено достаточных средств для восстановления экономики, для поддержки базовых отраслей и проектов регионального развития. И он должен быть пересмотрен как можно скорее", - акцентировал Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Политик подчеркнул, что для любого нормального правительства создание рабочих мест и поддержка национальной экономики - это приоритет.

"Послушайте речь руководителя любого государства - рабочие места, защита своего производителя и развитие национальной экономики у них в приоритете. Потому что все люди хотят иметь прогнозируемую жизнь, иметь работу, растить детей, планировать отпуск. А в Украине правительство поддерживает кого угодно - иностранный бизнес, спекулянтов, кредиторов - но только не отечественного производителя, только не своих граждан. Разумное, ответственное хозяйствование - залог того, что люди не будут стремиться уехать за рубеж, а будут работать на благо свой страны", - резюмировал Юрий Бойко.

Об этом, а также о том, как остановить тарифный геноцид, о причинах разочарования украинцев в нынешней власти и вероятности досрочных парламентских выборов смотрите в "Большом интервью" Юрия Бойко телеканалу "112 Украина".