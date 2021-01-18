Негласным ответственным за вакцинацию от Covid-19 в Офисе президента считается человек по имени Михаил Пасечник. Он работает советником главы ОП Андрея Ермака, пишет "Главком".

"Сейчас он участвует во всех заседаниях с Зеленским на тему коронавируса в качестве эксперта в медицине, - говорится в статье. - Он действительно имел к ней прямое отношение: при Януковиче возглавлял Госслужбу по контролю за лекарственными препаратами, а потом делал это и при премьере Яценюку. И оба раза был вынужден покидать пост не по собственному желанию".

В первый раз Пасечник лишился места после того, как КРУ установило использование им служебного положения в интересах аптечной сети "Фалби", которая ему же и принадлежала. "Второй раз с Пасечником попрощались из-за того, что он дал разрешение на безрецептурную торговлю в аптеках препаратами с содержанием кодеина - а это, по сути, наркотик", - объясняет издание.

Кроме того, что сейчас Пасечник курирует вопрос вакцинации в Украине, оказалось, что он также причастен к незаконной VIP-вакцинации богатых и влиятельных людей в клинике "Медиленд". Как известно, в Киев контрабандным путем поставляется вакцина Pfizer. Здесь она продается по космической цене 3000 у.е. за укол ограниченному кругу платежеспособных клиентов.

Что же касается подпольной вакцинации, то здесь Пасечника связывают с совладельцем клиники «Медиленд» Виктором Капустиным, который с 2005 по 2010 годы был главой правления государственного Укрэксимбанка. В 2006 году Пасечник брал у него кредит для своей "Фалби" на 40 млн евро. "Кредит государственному Укрэксимбанку Пасечник и его компания так и не вернули. В СМИ есть множество публикаций со ссылками на нынешнее руководство банка о том, что долг "Фалби" составляет около миллиарда гривен", - пишет "Главком".

И вот теперь клиника Капустина всплывает в связи с контрабандой вакцины и подпольной вакцинацией.

"Но Пасечник - всего лишь советник главы Офиса президента, даже не госслужащий. Формально он ни за что не отвечает. Правда, это все равно ударит по рейтингу президента, поскольку ситуация выглядит однозначно: люди из окружения главы государства прежде всего позаботились о себе. В то же время простым гражданам уготована перспектива уколоться китайской вакциной, эффективность которой, по данным мировых СМИ, сомнительная", - заключает издание.

Напомним, в СМИ уже сообщалось, что против прихода Пасечника в Гослекслужбу выступали представители фармацевтического рынка.