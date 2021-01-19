Чи не зіпсує державне регулювання ціни на газ - угоди України з Міжнародним валютним фондом? Адже "ручний" тариф суперечить домовленостям. В Уряді запевнять: це не нашкодить відносинам із кредиторами. І заявляють про новий рівень співпраці з МВФ. Та чим насправді для України можуть обернутися такі загравання з довірою міжнародних кредиторів? Дізнавалася Лариса Зубенко.

"Ручні" ціни на газ - дієва допомога українцям чи просто відтермінування проблеми?

Це популізм під соусом брехні.

І чи продовжить після цього МВФ співпрацю із Україною?

Реакція МВФ не буде позитивною.

Аби звести кошторис на цей рік, Україна чекає від міжнародних кредиторів два транші по 700 мільйонів доларів кожен. Історія відносин між нашої країною та фондом триває більше 35 років. Традиційно позиками Україна латає бюджетні діри, натомість - обіцяє покращення: і боротьбу із корупцією, і низку реформ.

Валентин Землянський, експерт з енергетичних питань:

МВФ является маяком, чтобы министерство финансов могло и дальше размещать государственные ценные бумаги на европейских рынках, таким образом привлекая внешние заимствования.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Нажаль, параметри нашого бюджету на 2021 рік і ті боргові зобов'язання, які Україна має повертати в 2021 році, говорять нам, що ми не зможемо ефективно працювати, особливо у другій половині 2021 року, коли передбачаються великі виплати, ми не зможемо працювати без співпраці з МВФ, тому тут треба бути вкрай обережними у прийнятті українською владою тих рішень, які можуть порушити меморандум.

І одним із зобов'язань України перед МВФ є створення вільного газового ринку. Це коли ціни на ньому формують гравці, а не держава. Тож урядове регулювання тарифу суперечить цьому принципу. У Кабміні виправдовуються встановити тариф для населення на рівні шести грн 99 копійок було вимушеним кроком. Експерти застерігають: у МВФ можуть не піти на поступки. І пропонують компенсувати зависокі цифри в платіжках - субсидіями.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Будь-які державні фіксовані ціни, вони призводять до зловживань і це є можливості і поле для можливої корупції. Оскільки в цій газовій темі... це великі гроші, завжди були певні можливості для зловживань, то МВФ і вимагав від української влади запустити ринок газу не враховуючи того факту, що, нажаль, населення України є бідним і ми бачимо, що від 40 до 70% від мінімальної ЗП йшло на покриття комунальних витрат наших людей і тому мала би працювати більше ефективно програма субсидій.

Валентин Землянський, експерт з енергетичних питань:

Мы не получили механизма реального снижения цены, то есть это просто временные меры для того, чтобы с одной стороны успокоить население, как-то там договориться с МВФ, а дальше "якось воно буде".

Та й з вільним ринком газу в Україні поки не дуже то й склалося, запевняють експерти. Бо монополіст - формує і диктує зависокі ціни.

Тарас Загородній, політичний експерт:

Розберіться із "Нафтогазом". Чому "Нафтогаз" із надрів купує газ і продає влітку по 3,5 грн газ, а взимку по 7 грн. Накрутка 200%. Вибачте будь ласка, але я думаю, що наркоторговці дивляться на нашу країну і з великим здивуванням і просто заздрять монополії. Я думаю, що торгівля наркотиками приносить менше доходу, аніж те, скільки приносить газ на українському ринку.

Державна регуляція діятиме до кінця березня. Та потім, коли уряд відпустити ціну на газ, яким стане тариф - невідомо.