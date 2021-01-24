У Китаї врятували 11 гірників, які опинилися в пастці після вибуху на золотовидобувній шахті в провінції Шаньдун

Два тижні під землею: У Китаї врятували 11 гірників, які опинилися в пастці після вибуху на золотовидобувній шахті в провінції Шаньдун. Усі вони нині під наглядом медиків і почуваються добре. Утім, ще десятеро їхніх колег досі залишаються під завалами.

Рятувальникам поки що вдалося лише встановити з ними контакт. У пошуковій операції задіяні 633 людини та понад чотири сотні одиниць техніки. Нагадаю, внаслідок обвалу загинув один шахтар.