У Китаї врятували гірників з пастки [ Редактировать ]
Два тижні під землею: У Китаї врятували 11 гірників, які опинилися в пастці після вибуху на золотовидобувній шахті в провінції Шаньдун. Усі вони нині під наглядом медиків і почуваються добре. Утім, ще десятеро їхніх колег досі залишаються під завалами.
Рятувальникам поки що вдалося лише встановити з ними контакт. У пошуковій операції задіяні 633 людини та понад чотири сотні одиниць техніки. Нагадаю, внаслідок обвалу загинув один шахтар.
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