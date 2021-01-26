В Україні за минулу добу - дві тисячі 779 нових інфікувань Ковідом. Ушпиталили майже тисячу недужих. Від ускладнень померли 133 людини.

Найбільше заражень на Запоріжжі, Одещині, Харківщині та у столиці. З початку пандемії на коронавірус перехворіли майже мільйон 200 тисяч українців. Жертвами Ковіду стали 22 тисячі.