Ринок газу за неринковими правилами. Постачальники газу заявляють про величезні збитки внаслідок рішення уряду регулювати вартість палива в ручному режимі.

Що пропонують натомість? Та якими будуть суми у платіжках? Про це - далі.

Ціна, яка у всіх на вустах.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

6,99 гривень з ПДВ за кубометр газу.

Бо вона - "ринкова". Так кажуть у Кабміні. А ще...

Юрій Корольчук, експерт із питань енергетики:

Це - дійсно регульована ціна.

Чи означає це... "кінець епохи вільного ринку газу"?

Володимир Швидкий, керівник незалежного провайдера енергії:

Который не позволит дальше с уверенностью смотреть на то, что этот рынок действительно состоится.

Що йому загрожує? І як вдарить по споживачах?

***

Киянка Оксана оплачує комунальні рахунки. Січень, зізнається жінка, справжній "рекордсмен" із вартості комунальних послуг. Найдорожче - опалення.

Оксана, киянка:

За грудень, по нарахуванням, обслуговуючої компанії в мене вийшло 1800 гривень. За опалення тільки.

Бо це - найдорожча послуга! Гарячу воду треба "доставити" до споживача, а до цього її ще необхідно нагріти! І роблять це газом. Його ціну штучно врегулювали. 6 гривень 99 копійок - вище не можна. Але, хто покриватиме вартість палива, якщо споживачі платитимуть менше?

Юрій Корольчук, експерт із питань енергетики:

Бюджет передбачить, що для кожного теплокомуненерго скільки їм не вистачає коштів для того, щоб забезпечити свою діяльність з виробництва тепла, яке постачається населенню, звичайно ці кошти будуть виділятися.

Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

"Электрикам" дали компенсацию. Повысили тарифы - дали компенсацию. Сейчас идёт речь о том, что тепловикам будут, скорее всего, давать какие-то компенсации. Открыли рынок газа - здесь компенсации нет. Здесь всё за счёт поставщиков.

Які терплять колосальні збитки!

Володимир Шведкий, керівник незалежного провайдера енергії:

Это будет для нас убыток порядка 2 тысяч гривен на тысяче кубах.

Чому? - Бо вітчизняний газ повністю контролює НАК "Нафтогаз". Придбати його на енергетичній біржі зараз - неможливо. Тож більшість приватних постачальників.

Роман Сторожев, президент Асоціації надрокористувачів України:

Законтрактованы в форвардных контрактах до конца отопительного сезона. И у них там прописаны скорее всего формулы. То в соотвествии к этой формуле, цена выросла и по этим контрактам.

І ціна за ними значно вища, ніж "кабмінівська-ручна".

Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Если посмотреть на торги, которые проходят на бирже и цены, которые предоставляются конечным потребителям, юрлицам явно не 6,99. Цена рынка, без отсрочки платежа, по предоплате, 8-8400.

Володимир Шведкий, керівник незалежного провайдера енергії:

Нужно было прогнозировать то что в осенне-зимний период будет рост цен. И для этого есть решения, которые бы позволяли, значит, обеспечить определённый уровень цены поставщикам.

Зокрема, продаж вітчизняного газу на енергетичній біржі усім учасникам ринку. Ще один варіант - компенсації. Або постачальникам, або споживачам.

Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Есть механизм субсидий. Где те люди, которые не в состоянии платить рыночную цену, получают поддержку от государства. И этот механизм мы считаем наиболее эффективным.

Юрій Корольчук, експерт з питань енергетики:

Це має бути чітко визначена категорія населення. Соціально-вразливі категорії. Про це, до речі, сказано і в законі.

Утім, це в Кабміні поки що ігнорують і намагаються придумати "власні правила ринку". Щоб і ціни були соціальні, і нібито ринок газу був. Бо на цьому наполягають у МВФ.