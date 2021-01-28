Українці масово поповнюють лави безробітних: чим допомагає держава? [ Редактировать ]
Майже пів мільйона безробітних. І це лише офіційно. Реальна кількість в рази більша. Пандемія, коронакриза та карантин вдарили по всіх сферах бізнесу. І попри обіцянки уряду - створити п'ятсот тисяч робочих місць, лави безробітних - лише ростуть.
Що відбувається на ринку праці? Та які вакансії пропонують? Поцікавилася Олена Логінова.
Людмила - одна з багатьох, кого карантин залишив без роботи. Дівчина - має дві вищі освіти, працювала - маркетологом.
Людмила, залишилась без роботи через карантин:
Я навіть не очікувала, що з моїми знаннями я можу залишитися без роботи.
Потім почалися пошуки роботи, які стали - справжнім випробовуванням і тривали кілька місяців. Людмила каже: Так складно ще не було ніколи.
Людмила, залишилась без роботи через карантин:
Відгук на моє резюме був досить невеликий порівняно з тими періодами, коли було стабільно - відгук на моє резюме був дуже хороший, мені телефонували по кілька компаній за день.
І така ситуація, як в Людмили, типова. Бо обидва нокдауни, а особливо весняний, сильно вдарили по ринку праці. На сьогодні у статусі безробітнього близько півмільйона людей. І це лише за офіційними даними. Тобто ті, хто стоять на обліку в Центрі зайнятості. Реально ж безробітних у рази більше.
Інна Бондіні, начальник Управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості:
Звичайно це пов'язано з тим, що запроваджені карантинні заходи, певні установи, організації, підприємства якщо не зачинилися, то припинили свою роботу, а якщо не зачинилися - роботодавці скорочували чисельність працівників.
Повернемося до нашої героїні - Людмили. Роботу вона все-таки знайшла. Але так щастить не всім.
Ми у Львові. Це пані Валерія. Вона сидить без роботи майже рік. Через карантин довелося закрити бізнес, пов'язаний із житлом для туристів.
Валерія, жителька Львова:
За квартиры надо платить, потому что они в субаренде и плюс коммуналка. И все, ты уходишь в минуса. Месяц, два, три - и ты понимаешь, что как-то так.
А тепер у пошуках нової роботи на заваді став ще й вік.
Скажем так, роботодавці коли питаються скільки мені років - 51. То все, иди бери тряпку, иди мой. Все печально пока, ну.
Через локдауни безробіття росте у всьому світі. Та відмінність у тому, що уряди інших країн підтримують людей. На відміну від України.
Тетяна Острікова, економічний експерт:
Кошти нашого коронавірусного Фонду в 2020 році великою мірою були витрачені на будівництво доріг. Так от, якщо ми подивимося на те, куди державна служба зайнятості працевлаштовувала українців у 2020 році то це такі галузі - аграрна галузь, торгівля і переробна промисловість - таким чином не можна говорити, що це ефективна підтримка економіки і подолання безробіття.
І один зі шляхів пошуку роботи - центр зайнятості. Але через загальну кризу і тут ситуація не проста. Зараз в базі центру 46 тисяч вакансій. І це на 20% менше, ніж торік. Найбільший попит зараз - на кваліфікованих робочих та чорноробів: прибиральників або вантажників.
Інна Бондіні, начальник Управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості:
А люди найбільше шукають роботу в тій же фінансовій сфері, страховій сфері, сфері комунікацій, освіта постраждала - охорона здоров потребує працівників. Але ті лікарі або медичні працівники, які перебувають у нас на обліку не завжди погоджуються на запропоновані вакансії.
Яка зараз ситуація з пропозицією вакансій у роботодавців, дізнаємось в одному з рекрутингових агентств.
Тут заспокоюють: кажуть бачать позитивну динаміку. На ринку праці - підвищився попит і на "білі комірці".
Олена Куцоконь, керівник департаменту рекрутингової компанії:
Это спрос на IT-специалистов, это спрос на маркетологов на финансовых специалистов, на аналитиков. Участились в запросах такие профессии как менеджеры по онлайн-продажам, операторы call-центров, логисты на склад водители, курьеры.
Мало того - є позитивні зрушення є і по зарплатах.
Порядка 30% работодателей готовы в этом году повышать зарплаты своим сотрудникам в том числе новым.
Та все ж ситуація із безробіттям складна. За неофіційними даними зараз не мають роботи два мільйони українців. І без допомоги держави - тут не обійтися.
Тетяна Острікова, економічний експерт:
В Україні ця підтримка вона теж є - були виплати там по вісім тисяч грн ФОПам, але ця підтримка порівняно настільки мізерна, що фактично вона існує лише для того, щоб чиновникам було про що звітувати на міжнародній арені. Тому уряду треба враховуючи ці помилки 2020 року думати, більш ефективно продумувати - можливо податкові пільги, можливо прямі виплати, можливо спростити ще більше умови кредитів доступних.
по теме
Пам'ятна монета номіналом у 20 гривень присвячена 150-річчю від дня народження української поетеси Лесі Українки
У Коростені на Житомирщині на державному заводі залізобетонних шпал несподівано змінили керівництво. Працівники виступили проти. Вони побоюються, що причина раптових кадрових ротацій - у бажанні ліквідувати підприємство. Чи так це?
В четверг, 28 января, в Украине появится еще один вид государственной службы - парламентская служба.
Парламент должен решать вопросы, которые действительно волнуют людей, а не рассматривать законодательный спам
У передмісті Дніпра свої потужності запустив новий автоматизований завод з виробництва газового обладнання