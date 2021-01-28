Майже пів мільйона безробітних. І це лише офіційно. Реальна кількість в рази більша. Пандемія, коронакриза та карантин вдарили по всіх сферах бізнесу. І попри обіцянки уряду - створити п'ятсот тисяч робочих місць, лави безробітних - лише ростуть.

Що відбувається на ринку праці? Та які вакансії пропонують? Поцікавилася Олена Логінова.

Людмила - одна з багатьох, кого карантин залишив без роботи. Дівчина - має дві вищі освіти, працювала - маркетологом.

Людмила, залишилась без роботи через карантин:

Я навіть не очікувала, що з моїми знаннями я можу залишитися без роботи.

Потім почалися пошуки роботи, які стали - справжнім випробовуванням і тривали кілька місяців. Людмила каже: Так складно ще не було ніколи.

Людмила, залишилась без роботи через карантин:

Відгук на моє резюме був досить невеликий порівняно з тими періодами, коли було стабільно - відгук на моє резюме був дуже хороший, мені телефонували по кілька компаній за день.

І така ситуація, як в Людмили, типова. Бо обидва нокдауни, а особливо весняний, сильно вдарили по ринку праці. На сьогодні у статусі безробітнього близько півмільйона людей. І це лише за офіційними даними. Тобто ті, хто стоять на обліку в Центрі зайнятості. Реально ж безробітних у рази більше.

Інна Бондіні, начальник Управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості:

Звичайно це пов'язано з тим, що запроваджені карантинні заходи, певні установи, організації, підприємства якщо не зачинилися, то припинили свою роботу, а якщо не зачинилися - роботодавці скорочували чисельність працівників.

Повернемося до нашої героїні - Людмили. Роботу вона все-таки знайшла. Але так щастить не всім.

Ми у Львові. Це пані Валерія. Вона сидить без роботи майже рік. Через карантин довелося закрити бізнес, пов'язаний із житлом для туристів.

Валерія, жителька Львова:

За квартиры надо платить, потому что они в субаренде и плюс коммуналка. И все, ты уходишь в минуса. Месяц, два, три - и ты понимаешь, что как-то так.

А тепер у пошуках нової роботи на заваді став ще й вік.

Скажем так, роботодавці коли питаються скільки мені років - 51. То все, иди бери тряпку, иди мой. Все печально пока, ну.

Через локдауни безробіття росте у всьому світі. Та відмінність у тому, що уряди інших країн підтримують людей. На відміну від України.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Кошти нашого коронавірусного Фонду в 2020 році великою мірою були витрачені на будівництво доріг. Так от, якщо ми подивимося на те, куди державна служба зайнятості працевлаштовувала українців у 2020 році то це такі галузі - аграрна галузь, торгівля і переробна промисловість - таким чином не можна говорити, що це ефективна підтримка економіки і подолання безробіття.

І один зі шляхів пошуку роботи - центр зайнятості. Але через загальну кризу і тут ситуація не проста. Зараз в базі центру 46 тисяч вакансій. І це на 20% менше, ніж торік. Найбільший попит зараз - на кваліфікованих робочих та чорноробів: прибиральників або вантажників.

Інна Бондіні, начальник Управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості:

А люди найбільше шукають роботу в тій же фінансовій сфері, страховій сфері, сфері комунікацій, освіта постраждала - охорона здоров потребує працівників. Але ті лікарі або медичні працівники, які перебувають у нас на обліку не завжди погоджуються на запропоновані вакансії.

Яка зараз ситуація з пропозицією вакансій у роботодавців, дізнаємось в одному з рекрутингових агентств.

Тут заспокоюють: кажуть бачать позитивну динаміку. На ринку праці - підвищився попит і на "білі комірці".

Олена Куцоконь, керівник департаменту рекрутингової компанії:

Это спрос на IT-специалистов, это спрос на маркетологов на финансовых специалистов, на аналитиков. Участились в запросах такие профессии как менеджеры по онлайн-продажам, операторы call-центров, логисты на склад водители, курьеры.

Мало того - є позитивні зрушення є і по зарплатах.

Порядка 30% работодателей готовы в этом году повышать зарплаты своим сотрудникам в том числе новым.

Та все ж ситуація із безробіттям складна. За неофіційними даними зараз не мають роботи два мільйони українців. І без допомоги держави - тут не обійтися.

Тетяна Острікова, економічний експерт: