Новий український правопис можуть оголосити поза законом. Окружний адмінсуд столиці скасував постанову уряду про його затвердження.

Про це повідомив адвокат жінки, яка подала позов ще півтора роки тому. Мати учениці з Херсона просила суд визнати, що Кабмін не мав компетенції ухвалювати документ.

Утім, поки що новий правопис залишається чинним. Адже вердикт суду набере сили лише після розгляду апеляції. І на те, щоб її подати, уряд має місяць.

У Міністерстві юстиції вже повідомили, що саме так і вчинять. Бо нинішнє рішення вважають незаконним.