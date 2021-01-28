Кабмін оскаржить скасування нового правопису [ Редактировать ]
Новий український правопис можуть оголосити поза законом. Окружний адмінсуд столиці скасував постанову уряду про його затвердження.
Про це повідомив адвокат жінки, яка подала позов ще півтора роки тому. Мати учениці з Херсона просила суд визнати, що Кабмін не мав компетенції ухвалювати документ.
Утім, поки що новий правопис залишається чинним. Адже вердикт суду набере сили лише після розгляду апеляції. І на те, щоб її подати, уряд має місяць.
У Міністерстві юстиції вже повідомили, що саме так і вчинять. Бо нинішнє рішення вважають незаконним.
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