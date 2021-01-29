В Евросоюзе послы согласовали новый уровень эпидемиологической опасности - "темно-красную" зону. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, в этой зоне будут регионы с наихудшей ситуацией с коронавирусом.

Регионы с более чем 500 заражениями на 100 000 жителей в течение двух недель будут входить в "темно-красные" зоны.

Также в Евросоюзе уже создали систему "светофоров", чтобы обозначить уровень распространения коронавируса.

По мнению специалистов, нововведения помогут выделить зоны с очень высоким риском, а также помогут придерживаться правил.

Ранее сообщалось, что Евросоюз назвал страны, с которыми готов открыть границы. В последний момент из списка исключили Японию. Также мы писали о том, что Болгария изменила правила въезда в страну.

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