Вашингтон накрило зимовими штормом [ Редактировать ]
Холодний фронт, який упродовж кількох днів замітає низку штатів, дістався столиці США. Потужні снігопади у Вашингтоні - досить рідкісне явище, тож жителі вийшли надвір потішитися зимовими розвагами.
За прогнозами синоптиків, зимовий шторм хазяйнуватиме в цьому регіоні до вівторка. Негода вже забрала життя двох людей у Каліфорнії.
Зливи зруйнували одну з головних автострад - на ній утворилося велетенське провалля.
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