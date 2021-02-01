Доверять людям в наши дни - довольно редкое качество. Мы все чаще ищем подвох, когда к нам относятся хорошо или делают какую-то услугу безвозмездно. Но, есть люди, которые не теряют веру в людей, не смотря ни на что. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый доверчивый.

Итак, на первом месте оказались Весы. Они имеют стальные принципы, поэтому безгранично верят в доброту, порядочность и искренность. Им даже сложно представить, что кто-то посмеет их обмануть, сделать больно.

Каждый подобный случай невероятно ранит представителей данного знака зодиака но, к сожалению, ничему не учит. Весы снова и снова позволяют людям ими манипулировать.

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