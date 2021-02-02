Сотрудники полиции Китая арестовали более 80 человек, причастных к торговле поддельной вакциной от коронавирусной инфекции.

В ходе обысков правоохранители конфисковали 3 тысячи доз контрафакта. Злоумышленники действовали в сговоре для получения незаконной прибыли.

В ходе следствия было установлено, что с сентября 2020 года подозреваемый по фамилии Кун, стремясь к получению огромной прибыли, в сговоре с другими лицами подделывал вакцину от COVID-19, посредством введения физиологического раствора, и продавал ее по завышенным ценам.

Отмечается, что силовикам удалось провести ликвидацию пунктов производства препарата в двух провинциях а также в столице - Пекине. Известно, что продавцы сфальсифицированной вакцины, пользуясь ситуацией с COVID-19 в мире, намеревались экспортировать свой опасный "препарат".

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Кроме того, Китай назвал виновных в новых вспышках COVID-19. В КНР отметили, что вирус начал распространятся, в частности, в сельские районы.

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