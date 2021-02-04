Пожар в COVID-больнице: полиция рассматривает несколько версий [ Редактировать ]
По делу о пожаре в Запорожье полиция рассматривает несколько версий. В том числе не исключено, что пожар в больнице для пациентов с COVID возник в результате поджога.
Сообщается, что открыто уголовное дело за нарушение требований пожарной безопасности. Пожар в больнице квалифицирован как чрезвычайная ситуация местного уровня.
"В настоящее время следствием рассматриваются несколько версий причины пожара, среди которых возможные нарушения пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога", - говорится в сообщении.
Назначены экспертизы, по результатам которых полиция и ГСЧС установят причины трагедии.
Напомним, в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четверо человек. Правоохранительными органами начато расследование.
Кроме того, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария.
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