Популярная TikTok-блогер по имени Мэдди Самнер показала кулинарный лайфхак, который быстро разлетелся по миру. Ролик в соцсети просмотрели более 782 тысяч пользователей.

На видео молодой человек показывает, как разбить куриное яйцо так, чтобы скорлупа не застряла в белке.

На видео Мэдди роняет яйцо над горячей сковородкой. Когда девушка поднимает его, оказывается, что по периметру образовалась идеальная трещина. Желток остался невредимым, а белок полностью чистым.

За кадром слышно:

По-видимому, если бросить яйцо таким образом, оно отлично расколется.

Большинство подписчиков похвалили ее за оригинальный и весьма неожиданный подход к приготовлению обычной яичницы, активно комментируя видео пользователя:

"Не могу понять, почему я не додумалась до этого сама", "Ты могла бы стать шикарным кулинаром", "Боже, ты гений".

Читайте также о том, как TikTok заблокировал доступ подросткам из-за смертельного челленджа.

Ранее сообщалось, что ужасающее самоубийство стало "вирусным" в TikTok. Пользователи массово распространяли ужасающее видео, в котором мужчина стреляет в себя из пистолета. Согласно сообщениям TikTok, указанное видео изначально появилось на Facebook, после чего попало и на другие платформы - Instagram, Reddit и TikTok.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.