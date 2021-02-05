Как разбить яйцо: показан лучший способ [ Редактировать ]
Популярная TikTok-блогер по имени Мэдди Самнер показала кулинарный лайфхак, который быстро разлетелся по миру. Ролик в соцсети просмотрели более 782 тысяч пользователей.
На видео молодой человек показывает, как разбить куриное яйцо так, чтобы скорлупа не застряла в белке.
На видео Мэдди роняет яйцо над горячей сковородкой. Когда девушка поднимает его, оказывается, что по периметру образовалась идеальная трещина. Желток остался невредимым, а белок полностью чистым.
За кадром слышно:
По-видимому, если бросить яйцо таким образом, оно отлично расколется.
Большинство подписчиков похвалили ее за оригинальный и весьма неожиданный подход к приготовлению обычной яичницы, активно комментируя видео пользователя:
"Не могу понять, почему я не додумалась до этого сама", "Ты могла бы стать шикарным кулинаром", "Боже, ты гений".
@maddysumnerx
Testing tik tok theories♬ original sound - maddy
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