Південна Африка хоче продати вакцину "AstraZeneca" [ Редактировать ]
Південна Африка хоче продати або обміняти мільйон доз вакцини від компанії "AstraZeneca". Мовляв, їхня сироватка малоефективна від місцевого штаму коронавірусу. Який дуже агресивний і швидко поширюється. Натомість в країні планують закупити і використовувати вакцини інших виробників.
Південна Африка хоче імунізувати 40 млн осіб, або дві третини свого населення для досягнення колективного імунітету.
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