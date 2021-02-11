Південна Африка хоче продати або обміняти мільйон доз вакцини від компанії "AstraZeneca"

Південна Африка хоче продати або обміняти мільйон доз вакцини від компанії "AstraZeneca". Мовляв, їхня сироватка малоефективна від місцевого штаму коронавірусу. Який дуже агресивний і швидко поширюється. Натомість в країні планують закупити і використовувати вакцини інших виробників.

Південна Африка хоче імунізувати 40 млн осіб, або дві третини свого населення для досягнення колективного імунітету.