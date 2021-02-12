У США виставили на продаж єдине ранчо поруч із "Зоною 51" [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах виставили на продаж єдине ранчо поруч із "Зоною 51". Це військова база у штаті Невада. А для тисяч прихильників теорій змови - місце, де американські військові проводять досліди над прибульцями.
Ранчо належить родині Медлін, вони навіть отримали дозвіл випасати худобу на території "Зони 51". Нині ж готові продати ділянку за чотири з половиною мільйони доларів.
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