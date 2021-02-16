В Іспанії випустили чай із смаком Апокаліпсису [ Редактировать ]
Чай із присмаком апокаліпсису випустили в Іспанії. Сатиричну лінійку представила місцева компанія. В асортименті широкий вибір трав'яних настоїв для різних сценаріїв "кінця світу".
Так, пандемія коронавірусу має смак імбиря з лимоном. Падіння метеориту - валер'яни з ромашкою. А ядерний вибух кориці та ванілі. Гасло "апокаліптичної" чайної лінійки "Насолоджуйтеся неминучим".
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