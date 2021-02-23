На Черкащині черговий напад на медиків "швидкої". Бригада виїхала на виклик до непритомного чоловіка, який перебував під дією наркотиків.

Коли пацієнта поклали в автомобіль і під'єднали до крапельниці, він отямився і кинувся з кулаками на фельдшерку. Ніхто не постраждав. А агресивного пацієнта передали поліції.

Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги: