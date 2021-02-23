На Черкащині стався черговий напад на медиків “швидкої” [ Редактировать ]
На Черкащині черговий напад на медиків "швидкої". Бригада виїхала на виклик до непритомного чоловіка, який перебував під дією наркотиків.
Коли пацієнта поклали в автомобіль і під'єднали до крапельниці, він отямився і кинувся з кулаками на фельдшерку. Ніхто не постраждав. А агресивного пацієнта передали поліції.
Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги:
При транспортуванні прийшов чоловік до тями, почав виривати систему, зубами, чим завгодно, почав битися із медичним працівником там дєвочка була, він вискочив, почав з водієм намагатись битись з такою ситуацією. Якщо ми не почнемо боротися більш серйозно, в нас не залишиться кому працювати, бо люди реально бояться виїздити на такі виклики.
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