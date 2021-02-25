COVID-19 в Україні: на Вінниччині фіксують найгіршу статистику [ Редактировать ]
Хворих на коронавірус більшає. За минулу добу майже шість тисяч нових випадків. Вилікувалися понад три з половиною тисячі пацієнтів. 152 людини - померли.
Найгірша статистика на Вінниччині, Івано-Франківщині та в столиці. За весь час пандемії COVID-19 підтвердили більше як у мільйона трьохсот тисяч українців. Більшість із них уже одужали. 25 із половиною тисяч померли.
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