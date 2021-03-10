Людмила Лядова за свою жизнь написала музыку более чем к 800 песням/ фото: МК

Народная артистка РСФСР и композитор Людмила Лядова скончалась от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом пишут РИА Новости.

95-летнюю Лядову в конце февраля медики госпитализировали с COVID-19 в одно из медучреждений российской столицы и боролись за ее жизнь до последнего.

Отмечается, что Людмила Лядова за свою жизнь написала музыку более чем к 800 песням. В частности, широкую известность получили «Старый марш» на стихи Михаила Владимова, «Барабан» на стихи Игоря Шаферана и «Ай-люли» певицы Тамары Миансаровой. Также она была автором композиций для Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи, Леонида Утесова и многих других знаменитостей.

Читайте также, в Санкт-Петербурге в возрасте 70 лет умер советский и российский актер, заслуженный артист России Александр Жданов. За 45 лет карьеры сыграл в десятках спектаклей, кинофильмов и телесериалов, в частности "Агент национальной безопасности" и "Улицы разбитых фонарей".

Кроме того, заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин умер в Москве на 69-м году жизни от коронавируса. Артист почувствовал себя плохо еще в декабре и его госпитализировали, 5-го января сделали тест на коронавирус - он оказался положительным.

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