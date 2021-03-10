Ізраїль відкриває економіку та свої кордони. Відновив роботу аеропорт, знову відчинилися ресторани та навчальні заклади.

Успіхи у вакцинації дозволили домогтися різкого зниження показників захворюваності. І влада вирішила, що час повертатися до звичного життя. Антон Готліб продовжить.

П'ятимільйонний житель Ізраїлю щеплений першою дозою, дві порції вакцини вже отримали майже чотири мільйони людей, більша частина дорослого населення. Кількість тяжкохворих і заражених упевнено зменшується, навіть порівняно з тим, що було пів місяця тому.

Юрій Ранков, директор департаменту Першого медичного центру Тель-Авіва:

Динамика снижения заболеваемости очень и очень серьезная. По разным странам варьируется снижение заболеваемости при вакцинации от нескольких раз до полутора десятков раз. Цифры очень впечатляющие. Это действительно работает.

Влада вирішила - час відкривати економіку й починати повернення до колишнього, "до-ковідного" життя. Запрацювали школи й дитячі садки, відновила роботу система вищої освіти. На повну потужність запрацював громадський транспорт, лікарні знову проводять планові операції.

Вакцинація триває ще повним ходом, але її завершення - питання одного-двох місяців. Ізраїль навіть почав вакцинацію палестинців, які працюють на території єврейської держави. Для них теж усе безкоштовно, тільки вакцинуйтеся.

Орлі Гринфельд, керівник відділу охорони здоров'я:

Ми перейшли до третього етапу зняття карантинних обмежень. Фактично, із заборон залишаться поки що тільки вимоги носити маски, дотримуватися дистанції й гігієни. Обмежені масові заходи, але поволі стане все, як було. Ми вважаємо, що до літа ми повернемося майже до перед карантинного рівня.

Поки що не дуже зрозуміло, що робити з тими, хто не вакцинований. Обмежувати їхні свободи не можна - закон забороняє це робити. У судах уже лежать перші позови від звільнених з роботи за відсутність щеплення. Але поки що немає напрацьованої практики, рішень, досвіду як поводитись у такій ситуації. Один великий адвокатський офіс написав висновок, але це лише рекомендації.

Олександр Гельфанд, адвокат:

По их мнению, нельзя обязать работника привиться, нельзя его взять за руку и отвести в поликлинику насильно, но можно требовать, чтобы он привился, можно применить какие-то меры воздействия, вплоть до увольнения к работникам, которые не прививаются и не приносят справки, что у них нет COVID-19. И это вот такое мнение.

У будь-якому разі ізраїльські суди очікує шквал подібних позовів. А поки що країна відкривається в буквальному сенсі - відновив роботу аеропорт, ізраїльтяни, які застрягли за кордоном, у тому числі й в Україні, можуть повернутися додому.

Починають пускати й іноземців, поки що в обмеженій кількості й лише за наявності зеленого паспорта або сертифіката про подвійне щеплення. Винятків - жодних. Днями в країну навіть не пустили генерального директора компанії "Пфайзер". Він був щеплений тільки однієї дозою.