В Україні зростає кількість інфікованих на COVID-19 [ Редактировать ]
Статистика поширення COVID-19 в Україні зростає. За минулу добу понад 9 тисяч нових інфікувань. 262 людини - померли. Ушпиталили напередодні майже 4 тисячі хворих.
Найбільше нових заражень у Києві, на Вінниччині, Львівщині та Одещині. За рік коронавірус діагностували у майже півтора мільйона українців. 27 з половиною тисяч - померли.
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