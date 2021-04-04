Вони проявляли непокору ковіду та карантину ще коли це не стало мейнстримом. Ольга Жидецька зібрала рейтинг найбільш затятих противників коронавірусу за пандемічний рік. Президентів, які намагалися боротися з вірусом - молитвами, миючими засобами або трактором.

Кохання, молитва та... уколи мийними засобами!

Дональд Трамп, президент США (2017-2021):

Я знаю, що дезінфекційний розчин вбиває вірус миттєво. То може є спосіб вводити його у вигляді ін'єкцій?

Чим тільки за цей рік не радили рятуватися від Ковіду своїм громадянам лідери країн!

Горілка, лазня та хокей.

Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же незаметила, что они летают. И я тоже не вижу.

Чи вберегли від коронавірусу Олександра Лукашенка його ж поради?

Нульова статистика чи сотні тисяч смертей? Як політики маскують за популізмом неефективну протидію пандемії. Та які найбільш оригінальні способи використовують?

Коли світ зрозумів, з чим стикнувся, країни одна за одною стали закриватися та оголошувати у нас локдаун.

Та для чого відмовлятися від радощів життя через якийсь вірус? - щиро здивувався президент Нікарагуа. Щоби придушити підступний ковід Даніель Ортега з дружиною скликали громадян на святковий парад, який назвали "Кохання під час Ковіду" - в той час, коли весь цивілізований світ пропагує соціальну дистанцію!

Не менш екстравагантно на пандемію реагували й інші лідери. Президент Мексики уперто відмовлявся носити маску. Навіть, коли сам захворів на Ковід. Казав, одягне захисний аксесуар лише, коли подолає... корупцію.

А його бразилійський колега Жаїр Болсонару взагалі зібрав прес-конференцію, аби сповістити про те, що підчепив корону:

Тест був позитивний. Як це сталося? Я занедужав у неділю, а в понеділок мені погіршало…

Може й не дивно, що ситуація з коронавірусом у цих країнах критична. Бразилія на другому місці у світі за кількістю хворих - їх 13 мільйонів.

Більше тільки у США. Здавалося б, чому така багата і сильна країна з розвиненою системою охорони здоров'я не змогла зупинити епідемію? Багато хто дорікає колишньому президенту. Мовляв, Дональд Трамп недооцінював небезпеку, і сам легковажив і поганий приклад подавав. Ще й сумнівні поради роздавав навсібіч. Вживати заради профілактики важкий протималярійний препарат - гідроксихлорохін! Або опромінювати хворих... ультрафіолетом.

Дональд Трамп, президент США (2017-2021):

Припустімо, ми осяємо тіло потужним світлом - ультрафіолетом. Здається, ви сказали, що плануєте це перевірити? Можливо якось вдасться пропустити світло в середину - через шкіру, чи якимось іншим способом. Звучить цікаво.

Ці наукові відкриття так роздмухали вчену спільноту, що та мусила якнайшвидше попереджати людей, аби не перевіряли на собі трампівських порад. А надто, не намагалися вживати чи колоти мийні засоби. Це була ще одна несподівана медична пропозиція.

Дональд Трамп, президент США (2017-2021):

Я знаю, що дезінфекційний розчин вбиває вірус миттєво. То може є спосіб вводити його у вигляді ін'єкцій чи іншим способом очищати повністю організм? Буде цікаво це перевірити. Для цього доведеться звернутися до лікарів.

Щоправда, сам за цими рецептами Трамп лікуватися не став. Коли прихопило - таки довірився доказовій медицині.

Більш традиційні, але не менш одіозні поради, як уникнути коронавірусу, давав білорусам Олександр Лукашенко.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994-2020):

Надо не только наверное руки міть. Но и в день грам 40-50 в пересчете на чистій спирт травить єтот вирус. Только не наработе. Сегодня сходите в сауну. Сухую. В селе приятно смотреть по телевизору люди на тракторе работают. Никто не говорит про вирусі. Татрактор вілечит всех!

Щоправда, йому самому уникнути хвороби все це не допомогло. За словами Лукашенка, коронавірус він переніс, що називається, на ногах. Зате якщо до скандальних президентських виборів називав пандемію не інакше як психозом. То після потужних протестів, різко занепокоївся здоров'ям білорусів, та запровадив карантин проти мітингів.

Обернути медичну загрозу на політичні дивіденди спробував інший авторитарний правитель з Африки. Президент Танзанії Джон Магуфулі кепкував із науковців. Мовляв, здав на тест зразки плодів папайї і вони виявилися позитивними. А жителям країни велів не думати про маски, ліки та вакцини. Бо ж коронавірус має знищити триденна молитва.

Джон Помбе Магуфулі, президент Танзанії:

Я повсякчас закликаю наших релігійних лідерів та вірян молитися за нашу націю. Не дозволимо дияволу нас знищити, позаяк через коронавірус ми можемо забути поклонятися богові. Це слушний час для нас, щоби перемогти диявола.

Та цього місяця Магуфулі... помер. Офіційно - через серцеві ускладнення. Натомість опозиція запевняє: виникли вони саме на тлі ковіду.

А от де точно знають, як давати раду пандемії - так це в Туркменістані. Там від самого початку просто заборонили вживати слово коронавірус, а ще носити маски та думати про погане. Результат блискучий - офіційна статистика досі не фіксує в країні жодного хворого.