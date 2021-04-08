Засідання ТКГ завершилось без результатів [ Редактировать ]
Засідання Тристоронньої контактної групи закінчилося безрезультатно. Переговори тривали шість годин. Як повідомив спікер української делегації Олексій Арестович, усі учасники погодилися повернутися до режиму тиші на Донбасі. Проте підписати відповідний документ не вдалося через позицію РФ і підконтрольних їй бойовиків з ОРДЛО.
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