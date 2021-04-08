На атаки супротивника - українські бійці стріляли у відповідь

Український військовий - загинув цієї ночі на передовій, коли з великокаліберної артилерійської установки російські окупанти обстрілювали околиці Пісків і Водяного.

Ще один армієць поранений на Приазов'ї. Він нині у шпиталі. Загалом за добу ворог понад 10 разів атакував укріплення ЗСУ. Бив із гранатометів, мінометів та стрілецької зброї.

На атаки супротивника - українські бійці стріляли у відповідь.