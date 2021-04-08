І сьогодні Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у зоні ООС. Відомо, що президент поспілкувався з бійцями щодо ситуації на фронті та відзначив захисників державними нагородами.

Поїздка на Донбас відбувається на тлі посилення агресії з боку Росії. Нагадаю, від початку року на сході України ми втратили понад 20 військових, 11 загинули за останні два тижні.

Дякую вам за те, що зберігаєте спокій людей та бороните нашу землю. Ви є справжнім прикладом героїзму та самовідданості. Ми пам'ятаємо кожного воїна, який загинув, захищаючи нашу державу.