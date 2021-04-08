Статистика поширення коронавірусу в Україні знову погіршилася. Майже 19,5 тисяч нових випадків за минулу добу. Від ускладнень померли 464 людини. Ушпиталили напередодні понад п'ять тисяч хворих.

Найвищі показники інфікування на Харківщині, Львівщині та Хмельниччині. Від початку проти COVID-19 імунізації першу дозу вакцини отримали більш як 334 тисячі українців.