Мобільні номери на продаж. Шахраї масово скуповують дані українців через інтернет. Маючи лише номер телефону абонента, ділки можуть оформити без його відома кредит, або ж отримати всі його персональні дані за одну хвилину. Де шахраї беруть бази даних і як не стати жертвою?

"Таксі за найнижчими тарифами", "замовляй суші і отримуй знижку", "позика під нуль відсотків": подібні повідомлення власники SIM-карт отримують чи не щодня. Якщо спам атакував смартфон - це означає, що ваш номер виставили на продаж: тепер він, як і мільйони інших, у базі даних мобільних номерів.

Інтернет рясніє оголошеннями з продажу таких каталогів - достатньо лише ввести фразу "база даних" і тисячі активних посилань на їх придбання - на моніторі. Охочих купити чимало.

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України:

Это рекламщики, это спамеры, это коллекторы, это мошенники.

Та все ж, як приватні мобільні номери в такі бази потрапляють? Шляхів кілька. Переважно це людський фактор. Варто лише раз замовити таксі, або ж доставку їжі - і ваш номер гулятиме по базах інших компаній-партнерів. І так до нескінченності. Нещодавно оформили картку в банку? Готуйтеся до дзвінків з інших фінустанов та організацій.

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України:

К примеру, сотрудник банка. Ему сказали: "вы подпадаете под сокращение, через месяц, пожалуйста, берите вещи и на выход". Он, - "не вопрос". У него есть доступ к базе. Он ее скачивает себе, уходит и продает ее на "черном рынке". Человеческий фактор практически невозможно обойти. Никакой там хакерской атаки.

І добре, якщо все скінчиться лише спам-смсками. Інша річ, коли в руки ділків потрапляють усі паспортні, контактні, поштові дані й навіть ваших родичів. А це цілком можливо.

Двісті доларів. Що таке 200 доларів, для того щоб мати повну інформацію про людину?

За цю суму телеграм-бот надасть вам річний доступ до особистої інформації чи не кожного українця. Програмка збере всі наявні в мережі дані про власника будь-якого мобільного номера українського оператора.

Костянтин Варшавський, юрист ГО "Конституційно-правовий Конгрес":

Продаж бази даних телефонних номерів - це нормально. Тому що є маркетингові компанії, є компанії з продажу, які користуються базами телефонних номерів. Але якщо уже іде база даних, в якій є персональні дані, які не змінюються, як, наприклад ідентифікаційний код - це вже можна вважати порушенням законодавства.

Фахівці кажуть: уникнути спаму та шахрайських дій за наявності смартфона сьогодні майже нереально. Тож, радять, реагувати на будь-яке повідомлення чи дзвінок з невідомого номера - з холодною головою.

Костянтин Варшавський, юрист ГО "Конституційно-правовий Конгрес":

Якщо телефонують співробітники банку, якщо телефонують співробітники поліції чи хтось зі службовців - не потрібно надавати своїх персональних даних. Не потрібно на жодні з смс диктувати коди. З 99-відсотковою вірогідністю - це шахраї.

Втім, найдієвіший спосіб: не перетворити на спамовий смітник основний номер телефону - це мати додатковий. І саме його використовувати для всіх фінансових операцій, замовлень та спілкування в мережі.