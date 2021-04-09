У п'ятницю ввечері, 9 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" політичний експерт Тарас Загородній розкрив справжні причини провалу кампанії з вакцинації в країні.

Так, за його словами, центральна влада зараз намагається кинути всю відповідальність на місця.

Можна було говорити про те, що рік тому, коли запроваджувався локдаун, вони не знали, вони не розуміли, це було по всьому світу. Пройшов рік. Нічого не змінилось. Від слова зовсім. Як робили в інших країнах? Або проводили модернізацію тієї ж кисневої системи. В нас не було цього зроблено. У Швейцарії за пів року встигли побудувати три лінії з виробництва вакцини. 200 млн доларів - це не такі великі гроші навіть для нашої країни. А у нас фармацевтичні підприємства є, але ніхто нічого не робив. Про завіз вакцини та контракти я вже мовчу. Просто провал.

Він також навів приклад, як склалась ситуація з вакцинацією в Зімбабве.