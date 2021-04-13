Японія зіллє воду з Фукусіми в океан [ Редактировать ]
Воду з Фукусіми зіллють в океан. Японія офіційно заявила про такий намір. Понад мільйон тон води, якою охолоджують пошкоджені реактори станції, зараз зберігаються у велетенських ємностях, але місця в них вистачить лише до наступного літа.
Уряд країни переконує, що це не загрожуватиме безпеці ні людей, ні довкілля. Адже з води видаляють майже всі радіоактивні елементи, крім тритію, котрий, за словами фахівців, не здатний завдати довкіллю значної шкоди. Підтримала таку ідею японців і Міжнародна агенція з атомної енергії.
Проте місцеві рибалки побоюються зливу. Мовляв, це може підірвати довіру до морепродуктів із регіону. Свої протести проти планів японців уже висловили сусідні Китай та Південна Корея.
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